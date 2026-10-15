Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
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15.10.2026 08:47:26
How green is Europe's urban public transport? A data-driven reality check
Greener buses and cleaner fleets are reshaping public transport across Europe. But are cities moving fast enough to meet their zero-emission goals?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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