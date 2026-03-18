Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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18.03.2026 18:08:48
How hard will war hit the Gulf’s economies?
The highly globalised UAE has felt the impact of conflict more than insular Saudi ArabiaWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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