Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|
11.12.2025 02:21:00
How Has Costco (COST) Stock Done for Investors?
Costco Wholesale (NASDAQ: COST) has been lagging behind the broader stock market recently, but the retail giant may have deserved a break. The stock has still crushed the market over the long haul.Let's say you invested $10,000 in Costco stock six months ago, enabled your brokerage's dividend reinvestment plan (DRIP), and left the stock alone. That position would be worth $8,769 by Dec. 9. That's a total return of negative-12.3%, or an annualized return of negative-22.8%.Putting the same money in an S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) index fund instead would have resulted in a single-ticker portfolio worth $11,480. And the tech-heavy Nasdaq-100 index ran even further ahead; an index tracker such as the Invesco Nasdaq 100 ETF (NASDAQ: QQQM) would be up to $11,820 today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
