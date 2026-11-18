Cool Holdings Aktie
WKN DE: A2JNQ1 / ISIN: US21640C1053
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18.11.2026 15:32:00
How high must interest rates go to cool inflation? Possibly 100 basis points or more, Fed’s Waller says.
The central bank might have to be more aggressive in order to “shock” inflation out of the system, Federal Reserve governor Christopher Waller said Wednesday.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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