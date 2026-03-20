Box Aktie
WKN DE: A110YG / ISIN: US10316T1043
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20.03.2026 06:00:05
How insurers’ private credit binge is fuelled by black-box feeder funds
Rated note feeders attract favourable capital treatment, transforming stakes in private markets funds into top-rated bondsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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