Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
10.02.2026 12:48:00
How investors are reacting as Alphabet launches landmark 100-year bond in U.K.
Alphabet’s bond issuance in the U.S. on Monday saw intense demand and was more than five times oversubscribed. The appeal of one hundred-year bonds, though, is more nuanced.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!