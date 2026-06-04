ERA Mining Machinery Aktie
WKN DE: A0X91P / ISIN: KYG3108S1066
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04.06.2026 06:00:23
How investors need to adapt to a new era of ‘spikeflation’
Diversification is the first defence against uncertainty and investors should seek inflation hedges like commoditiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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