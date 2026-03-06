IPG Photonics CorpShs Aktie
WKN: 602224 / ISIN: US44980X1090
|
06.03.2026 21:13:02
How IPG Photonics Stock Gained 42% Last Month
Shares of IPG Photonics (NASDAQ: IPGP) rose 42.4% in February 2026, according to data from S&P Global Market Intelligence. It's no mystery why the maker of fiber lasers soared, either. The fourth-quarter report it published on Feb. 12 and blew past analyst estimates by a wide margin.Analyst consensus estimates suggested a fairly weak report. Adjusted earnings were expected to fall from $0.19 to $0.18 per diluted share, while revenue estimates pointed to roughly $247.7 million, or 5.7% year-over-year growth.Instead, IPG Photonics more than doubled non-GAAP earnings to $0.46 per share on $274.5 million of top-line sales. That's a 17.2% revenue jump.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Photonics Corp Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu IPG Photonics CorpShs
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|IPG Photonics CorpShs
|103,40
|-5,18%
