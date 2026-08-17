Iren Aktie
WKN: 591767 / ISIN: IT0003027817
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17.08.2026 20:10:00
How IREN Is Cashing In on the AI Data Center Boom
In late 2024, an Australian Bitcoin (CRYPTO: BTC) miner, Iris Energy, rebranded as IREN (NASDAQ: IREN) and transformed into an AI infrastructure company. Since that rebranding, IREN's stock has rallied more than 270%. As IREN, the company used all of its capital, logistics, and power infrastructure to expand its AI and high-performance computing (HPC) data centers rather than its Bitcoin mining operations. It now provides over 800 MW of capacity through its four data center campuses in North America. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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