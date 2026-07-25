Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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25.07.2026 14:00:00
How Is SpaceX (SPCX) Already the Largest of 3,372 Holdings in This $97.7 Billion Vanguard ETF?
After weeks of waiting, investment management firm Vanguard finally updated the holdings of its 48 passively managed equity exchange-traded funds (ETFs).Unsurprisingly, Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) popped up in the Vanguard Total Stock Market ETF, the Vanguard Growth ETF, and the Vanguard Mega Cap Growth ETF, among others.By far the biggest surprise was that, as of June 30, SpaceX is the No. 1 holding in the Vanguard Extended Market ETF (NYSEMKT: VXF), ahead of 3,371 other stocks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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