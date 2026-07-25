Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.07.2026 14:00:00

How Is SpaceX (SPCX) Already the Largest of 3,372 Holdings in This $97.7 Billion Vanguard ETF?

After weeks of waiting, investment management firm Vanguard finally updated the holdings of its 48 passively managed equity exchange-traded funds (ETFs).Unsurprisingly, Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) popped up in the Vanguard Total Stock Market ETF, the Vanguard Growth ETF, and the Vanguard Mega Cap Growth ETF, among others.By far the biggest surprise was that, as of June 30, SpaceX is the No. 1 holding in the Vanguard Extended Market ETF (NYSEMKT: VXF), ahead of 3,371 other stocks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tesla

mehr Nachrichten