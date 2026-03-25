CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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25.03.2026 22:39:17
How Kharg Island May Change the Trajectory of the Iran War
Kharg Island exports 90 percent of Iran’s crude oil. It has also become a potential U.S. target. Peter Eavis, our Business reporter, examines how the small island in the Persian Gulf has become a strategic target with significant risks.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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