Lemonade Aktie
WKN DE: A2P7Z1 / ISIN: US52567D1072
|
13.01.2026 23:30:44
How Lemonade Stock Gained 120% in 2025
Shares of Lemonade(NYSE: LMND)rose 120.4% in 2025, according to data from S&P Global Market Intelligence. After gaining another 12% in the first 13 days of January (including weekends and New Year's Day), the stock is trading at prices not seen since July 2021.The automated and computerized insurance company is back in Wall Street's graces after a deep plunge in the post-coronavirus era. How did Lemonade get such a vigorous second wind last year? Let's take a look.Lemonade has made a habit of crushing Wall Street's expectations in its quarterly reports. Three of the last four bottom-line surprises were in the range of 25% to 31% better than expected.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
