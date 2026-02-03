Lemonade Aktie
WKN DE: A2P7Z1 / ISIN: US52567D1072
|
03.02.2026 04:53:32
How Lemonade Stock Gained 22% Last Month
Shares of Lemonade (NYSE: LMND) rose 21.9% in January 2026, according to data from S&P Global Market Intelligence. The highly computerized insurance company launched a very specific car insurance plan last month. Lemonade had signaled this move earlier, but investors still acted as if it were an unexpected announcement.Lemonade started January on a high note. The stock had been on a rampage for several months. By the end of January 19, it had gained 138.3% in 52 weeks. The earnings reports in August and November showed strong sales and positive earnings surprises, along with improved figures in industry-specific metrics such as loss ratios and gross earned premium. Market momentum from those reports carried Lemonade's stock higher in early January, too. Just before the new insurance plan launch, that was good for a 9.9% gain month-to-date.On January 21, Lemonade unveiled a new car insurance plan, specifically designed for Tesla (NASDAQ: TSLA) vehicles. The Lemonade Autonomous Car plan charges insurance premiums per mile, like some of Lemonade's existing offerings. Electric vehicles also enjoy lower rates than gas-powered cars, so discounts for Tesla drivers already existed.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lemonade Inc Registered Shs
|
30.01.26
|Lemonade turns self-driving cars from threat to opportunity (Financial Times)
|
04.11.25
|Ausblick: Lemonade informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Lemonade stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Lemonade zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Lemonade Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lemonade Inc Registered Shs
|72,26
|-1,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen deutlich fester -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendierten zu Monatsbeginn zu kräftigen Gewinnen. Die US-Börsen zeigten sich am Montag in Grün. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.