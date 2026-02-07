Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
|
07.02.2026 12:36:00
How Likely Is a Stock Market Crash Under President Donald Trump? Several Century-Old Data Sets Offer an Answer.
From an investment standpoint, President Donald Trump's first term in the White House was a resounding success. When he left office on Jan. 20, 2021, Trump had overseen cumulative returns in the ageless Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI), benchmark S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), and innovation-inspired Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) of 57%, 70%, and 142%, respectively.His second, non-consecutive term has offered something of an encore performance. From Inauguration Day (Jan. 20, 2025) through the closing bell on Feb. 2, 2026, the Dow, S&P 500, and Nasdaq have respectively risen by 14%, 16%, and 20%. All three indexes have hit several record-closing highs since Trump's latest term began.President Trump delivering remarks. Image source: Official White House Photo by Andrea Hanks, courtesy of the National Archives.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Answer Holdings Co.,Ltd. Registered Shs
Analysen zu Answer Holdings Co.,Ltd. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Answer Holdings Co.,Ltd. Registered Shs
|1 040,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.