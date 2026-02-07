Answer Holdings Aktie

Answer Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006

07.02.2026 12:36:00

How Likely Is a Stock Market Crash Under President Donald Trump? Several Century-Old Data Sets Offer an Answer.

From an investment standpoint, President Donald Trump's first term in the White House was a resounding success. When he left office on Jan. 20, 2021, Trump had overseen cumulative returns in the ageless Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI), benchmark S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), and innovation-inspired Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) of 57%, 70%, and 142%, respectively.His second, non-consecutive term has offered something of an encore performance. From Inauguration Day (Jan. 20, 2025) through the closing bell on Feb. 2, 2026, the Dow, S&P 500, and Nasdaq have respectively risen by 14%, 16%, and 20%. All three indexes have hit several record-closing highs since Trump's latest term began.President Trump delivering remarks. Image source: Official White House Photo by Andrea Hanks, courtesy of the National Archives.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
