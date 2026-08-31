Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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31.08.2026 17:30:00
How Likely Is It That Warren Buffett's Successor, Greg Abel, Will Use a Portion of Berkshire Hathaway's $359 Billion Cash Pile to Buy This Large-Cap Value Stock in September?
During the three-month period that ended June 30, Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) was a net buyer of stocks. It spent $20 billion on equity purchases, most notably adding to its stake in Alphabet, a business that is now the company's third-largest position.This is a reversal from a multi-year streak of the conglomerate being a net seller of stocks, a trend that started in the fourth quarter of 2022. Unsurprisingly, it looks like Berkshire Hathaway is dealing with the limited opportunity set in today's market environment. It currently has a massive cash hoard of $359 billion, significant funds that would ideally be allocated to higher-return assets.Warren Buffett's successor, Greg Abel, might want to consider this large-cap value stock. It trades 46% off its peak (as of Aug. 28), and it possesses some favorable characteristics. But will Berkshire Hathaway end up buying shares in September?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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