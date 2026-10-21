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21.10.2026 03:43:01
How Long Could You Wait for the S&P 500 to Recover From a 10% Drop?
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at a record 7,818.93 on Oct. 6. Then tech stocks got hit.
The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) dropped about 4.5% last week, its worst week since June, as chipmakers slid on worries about how long the spending frenzy around artificial intelligence (AI) can last.
The S&P 500 lost about 2% in the same five trading days.
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