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WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098

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27.10.2026 13:00:00

How Long Does It Take to Build $2,000 Per Month in Passive Dividend Income? Here's What History Says.

Most investors imagine a day when they can relax and collect paychecks from their investments rather than from their employer.

It turns out that earning monthly dividends from your portfolio isn't that difficult. But earning thousands of dollars in dividends requires a little more work and careful planning.

Specifically, it'll require a substantial investment, or you need to establish a systematic monthly investment plan that eventually gets you to that point. But your concerns don't stop with your account balance. The portfolio needs to be built in a diversified way to ensure your monthly income stream is durable and sustainable.

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