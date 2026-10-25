Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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25.10.2026 06:45:00
How Long Does It Take to Turn $300 per Month Into $1 Million in the Stock Market? Here's What History Says.
You don't need to start with tens of thousands of dollars to become a millionaire. In fact, you don't necessarily need a huge monthly investment to hit that goal either. Just $300 a month can get the job done.
It won't happen quickly, though. You'll need a disciplined process in which you consistently invest each month, regardless of market conditions, and resist the temptation to sell when things get bad. If you can do this, you can turn $300 a month into $1 million.
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