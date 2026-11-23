JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
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23.11.2026 11:45:02
How Many JPMorgan Chase Shares You Need to Collect $6,000 a Year in Dividends
JPMorgan Chase (NYSE:JPM) is one of the most widely followed financial stocks. Shares in this global financial institution have long traded at a premium to peers such as Citigroup and Wells Fargo. While many of these bank stocks trade at single-digit forward multiples, JPMorgan trades for more than 12 times forward earnings and more than twice book value, roughly double that of some of its rivals.
Various factors drive JPMorgan's valuation premium, including its above-average profitability, its decades-long track record of dividend growth, and the reputation of its chief executive officer, Jamie Dimon. Although the stock is pricey compared to current financial results, that doesn't necessarily mean it has limited upside potential.
Image source: JPMorgan Chase.
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Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.
Analysen zu JPMorgan Chase & Co.
|14.10.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|14.10.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|JPMorgan Chase & Co.
|290,70
|3,03%
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