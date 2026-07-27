Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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27.07.2026 11:00:19

How Meta Got Everything It Wanted in a Secret Louisiana Data Center Deal

A Times examination details how the Silicon Valley giant used private talks with local officials to start a project big enough to cover nearly six square miles.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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21.07.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 Meta Platforms Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Meta Platforms Buy UBS AG
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Meta Platforms (ex Facebook) 531,20 1,47% Meta Platforms (ex Facebook)

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