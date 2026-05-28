Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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28.05.2026 07:23:20

How Meta wants to profile 13-year-olds on Insta, Facebook

Instagram and Facebook have a problem with underage users — there's too many of them. Parent company, Meta, aims to root out under-13s with an age-profiling AI. This plays into a debate about a teenage social media ban.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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