Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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05.06.2026 05:59:19
How Meta wants to profile 13-year-olds on Insta, Facebook
Instagram and Facebook have a problem with underage users — there's too many of them. Parent company, Meta, aims to root out under-13s with an age-profiling AI. This plays into a debate about a teenage social media ban.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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