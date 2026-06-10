Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
10.06.2026 14:23:20
How Meta wants to profile 13-year-olds on Insta, Facebook
Instagram and Facebook have a problem with underage users — there's too many of them. Parent company, Meta, aims to root out under-13s with an age-profiling AI. This plays into a debate about a teenage social media ban.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|494,90
|-0,05%
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