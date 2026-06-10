Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
10.06.2026 19:55:19
How Meta wants to profile 13-year-olds on Insta, Facebook
Instagram and Facebook have a problem with underage users — there's too many of them. Parent company, Meta, aims to root out under-13s with an age-profiling AI. This plays into a debate about a teenage social media ban.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
09.06.26
|EU-Zwangsmaßnahme: WhatsApp muss andere KI-Anbieter zulassen (dpa-AFX)
|
09.06.26
|Brussels orders Meta to open WhatsApp to rival AI agents (Financial Times)
|
08.06.26
|Warum die Meta-Aktie nach Kapitalmaßnahme in die Tiefe rauscht (dpa-AFX)
|
08.06.26
|Landgericht Frankfurt verhängt Ordnungsgeld gegen Facebook-Konzern Meta (dpa-AFX)
|
05.06.26