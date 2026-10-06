Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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06.10.2026 20:20:00
How Meta’s stock can surge to $1,000, according to the biggest bull on Wall Street
A Wells Fargo analyst warns of a near-term profit hit from AI infrastructure spending and legal costs — but thinks that will set up massive gains by 2028.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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