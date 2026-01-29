NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
29.01.2026 15:26:00
How Meta’s stock found its way back into Wall Street’s good graces — for now
Meta is increasing its AI spending, but investors are pleased with the growth trajectory of advertising revenue.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!