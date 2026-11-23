Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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23.11.2026 17:42:55
How Microsoft Stacks Up Against Oracle And Palo Alto Networks, And The Rest Of The Software Sector.
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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18:01
|Aufschläge in New York: Dow Jones notiert am Montagmittag deutlich im Plus (finanzen.at)
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16:02
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
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20.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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20.11.26
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20.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: So steht der Dow Jones am Freitagmittag (finanzen.at)
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20.11.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
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19.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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19.11.26
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Analysen zu Microsoft Corp.
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Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|457,40
|3,90%
|Oracle Corp.
|104,24
|13,37%
|Palo Alto Networks Inc
|324,70
|3,70%
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