Answer Holdings Aktie

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WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006

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18.09.2026 11:36:00

How Much Bigger Will the 2027 Social Security COLA Be Than 2026's Raise? The Answer May Surprise You.

Earlier this year, Social Security benefits got a 2.8% cost-of-living adjustment, or COLA. Historically speaking, that's not the smallest raise benefits have ever gotten -- not even close.

Still, a lot of retirees were disappointed with their 2.8% COLA. And given the way inflation has surged this year, they were clearly right to feel that way.

Image source: Getty Images.

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