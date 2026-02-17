Save Aktie

Save für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.02.2026 12:01:05

How Much Can a New Fridge Actually Save You? The Surprising Truth About Energy

We did the math: Here's how much a new fridge model can save you over one that's a decade old.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Save S.p.A.

mehr Nachrichten