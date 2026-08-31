Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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31.08.2026 13:45:00
How Much Can You Earn With the Vanguard S&P 500 ETF (VOO) If You Invest $100 per Month Starting Today? Here's What History Suggests.
If you're looking to invest $100 a month into a low-fee index fund, how much can you expect to earn? It's a good question. You'll see recommendations to invest in a low-fee S&P 500 index fund all over the place, but you won't often see any estimates of how much you might earn investing in it. So let's take a look.A look at the Vanguard S&P 500 ETF's (NYSEMKT: VOO) past performance offers a clue:PeriodContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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