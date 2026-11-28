USA Rare Eart a Aktie
WKN DE: A412UH / ISIN: US91733P1075
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28.11.2026 23:30:02
How Much Cash Does USA Rare Earth Have Left, and How Long Will It Last?
USA Rare Earth (NASDAQ:USAR) may have ambitious plans to become a leading supplier of rare-earth and other critical materials, but cash burn remains a significant concern.
Raw material shortages have stymied the company's commercialization efforts. At the same time, its ramp-up of operations leads to a material increase in operating and capital expenditures. With the rising possibility of further share dilution, I'd be cautious about buying, even after the stock's recent steep declines.
Image source: Getty Images.
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09.08.26
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Analysen zu USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
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