SK hynix Aktie

SK hynix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070

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23.07.2026 11:20:00

How Much Could $5,000 Invested in SK Hynix Be Worth in 5 Years?

Memory has become one of the main bottlenecks in the artificial intelligence (AI) investment cycle, and market-share leader SK Hynix (NASDAQ: SKHY) is benefiting tremendously. Despite surging demand, the stock trades at a single-digit multiple of forward earnings.Given management's outlook and broader estimates for the data center market, a $5,000 investment in the stock could grow substantially over five years, but there are risks.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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