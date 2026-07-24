Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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24.07.2026 13:45:00

How Much Could a $5,000 Investment in SpaceX Be Worth By 2030? Here's Why This Industrial Stock May Be a Better Buy Today.

Now that Elon Musk's rocket company trades publicly, it is fair to ask what a modest stake might become. So how much could $5,000 in Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) be worth by 2030? It depends almost entirely on a valuation that is already sky-high.And that concern is exactly why I think a much cheaper, profitable space company, Northrop Grumman (NYSE: NOC), may be the smarter buy right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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