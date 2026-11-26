Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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26.11.2026 13:34:02
How Much Is Jensen Huang Worth to Nvidia? The Stock Market Just Gave a Clear Answer
Jensen Huang's saga just took another unexpected turn. Nvidia's (NASDAQ:NVDA) board unanimously voted to reinstate him as CEO, less than a week after explicitly saying it wouldn't. The message the board is sending is clear. Despite Huang's extramarital affairs, including with an alleged Chinese spy and with one of his subordinates, he is extremely valuable to the company. Just how valuable? The market's reaction to Huang's reinstatement gives us a clue.
Jensen Huang. Image source: Getty Images.
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