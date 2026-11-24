NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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25.11.2026 00:10:02
How Much Is Nvidia Stock Worth Now That Jensen Huang Is Back?
When most investors think of Nvidia (NASDAQ:NVDA), they think of Jensen Huang. That's why, when the famous chief executive officer stepped down and then came back to his post 11 days later, the stock reacted. Huang's departure resulted in declines, and his return resulted in significant gains -- the stock soared more than 30% in one trading session.
We all know that CEOs are important, but Huang's visionary role at Nvidia, as well as his prominence in the artificial intelligence (AI) space worldwide, make him a key player in this high-growth field. Without his leadership, Nvidia shareholders worried that the company might not continue to expand at the same pace and in the same direction.
So, clearly, investors celebrated Huang's return. Now let's consider how much Nvidia stock is worth with Huang back at the helm.
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