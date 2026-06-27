Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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27.06.2026 03:12:57
How Much of Your Portfolio Should Be in Individual Stocks? A Pragmatic Core-and-Satellite Strategy for Long-Term Investors
Discover how a core-and-satellite portfolio can balance steady index exposure with high-conviction stock ideas, sized to match each investor's emotional comfort and discipline. Watch the video below to learn how this framework can reshape your investing approach.*This video was published on Jun. 26, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
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26.06.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
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26.06.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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26.06.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
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|Börse New York: NASDAQ 100 verliert (finanzen.at)
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26.06.26
|Directors’ Deals: Dr Martens boss backs new strategy as a better fit (Financial Times)
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26.06.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
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26.06.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 gibt mittags nach (finanzen.at)
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26.06.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Start des Freitagshandels in Rot (finanzen.at)