Strategy Aktie

Strategy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

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27.06.2026 03:12:57

How Much of Your Portfolio Should Be in Individual Stocks? A Pragmatic Core-and-Satellite Strategy for Long-Term Investors

Discover how a core-and-satellite portfolio can balance steady index exposure with high-conviction stock ideas, sized to match each investor's emotional comfort and discipline. Watch the video below to learn how this framework can reshape your investing approach.*This video was published on Jun. 26, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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