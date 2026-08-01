Agent Aktie
WKN DE: A3EQ8C / ISIN: JP3160480004
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01.08.2026 14:30:00
How much should an AI agent cost? No one can agree — and it’s creating chaos.
Enterprise software providers are navigating uncharted waters as they experiment with different monetization methods.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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