Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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12.06.2026 19:40:07
How Much SpaceX Are You About to Own?
If you have index funds — such as in a 401(k) — they may soon include shares of the mega company. Here’s a rough calculation.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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