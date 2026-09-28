Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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28.09.2026 13:00:05
How much? The realities of rising home renovation costs
A 44 per cent jump in overall prices since before the pandemic is painful. But it means shifts, not stopsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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