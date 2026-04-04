Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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04.04.2026 20:13:00
How Much Would You Have if You Had Invested $2,000 In Apple When It Went Public?
As difficult as this might be to digest, technology titan Apple (NASDAQ: AAPL) is now 50 years old. It reached the milestone on April 1, 2026.And what a run it's been! From its uncertain beginnings in Steve Jobs' parents' garage to near-bankruptcy in 1997 to the $3.8 trillion behemoth it is today, this company is the quintessential corporate rags-to-riches story. It's also arguably changed the world along the way, introducing its first iPhone back in 2007, setting off a mobile technology arms race that would make smartphones the centerpieces of most people's lives.And this begs the question: Just how well rewarded would Apple's earliest investors be if they'd patiently stuck with the stock since Apple's initial public offering back in December 1980?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Apple Inc.
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