Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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07.09.2026 11:20:00
How Much Would You Need in Realty Income (O) Stock to Collect $500 a Month in Dividends?
Anyone seeking dividend income should check out Realty Income (NYSE: O).It's a real estate investment trust (REIT) -- a company that owns lots of real estate properties, leasing them out to tenants. Since REITs are required to pay out at least 90% of their taxable earnings as dividends, they tend to sport meaningful dividend payouts, and their yields tend to be higher than the average stock.Realty Income's dividend yield these days is hovering around 5.3%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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