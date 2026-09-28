Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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28.09.2026 12:47:00
How Muse and other AI agents could spark a bank run, according to an economist
The note was brief, but the implications are big: The chief economist of private-equity giant Apollo Global Management thinks agentic AI could spark a bank run.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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