Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
06.03.2026 04:32:14
How Netflix Stock Gained 15.3% Last Month
Shares of Netflix (NASDAQ: NFLX) rose 15.3% in February 2026, according to data from S&P Global Market Intelligence. It wasn't a smooth ride to the top, but a bumpy road with 9.1% price drops twice along the way. And then, the video-streaming pioneer closed out the month with a 26.6% run in the last five days.You see, Netflix dodged a massive albatross in the last week of February (I take my metaphors shaken, not stirred). It looks like Paramount Bluesky (NASDAQ: PSKY) will acquire Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD), because Netflix has officially canceled its $83 billion bid for the target company's content studio and streaming services.You can call it a lost opportunity, but investors had dropped Netflix's stock price more than 40% below last summer's all-time peak for a reason. Assuming Netflix had won Warner Bros. Discovery's shareholder vote and passed the regulatory reviews, the company would have taken on more than $70 billion of new debt to finance its all-cash offer.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.
Analysen zu Netflix Inc.
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|02.03.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|23.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|85,43
|0,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.