NextEra Energy Aktie
WKN DE: A1CZ4H / ISIN: US65339F1012
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29.05.2026 11:01:35
How NextEra Energy Wielded Political Power in Florida
NextEra, which is seeking to buy Dominion Energy, has often butted heads with consumer groups, residents and journalists in its home state.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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