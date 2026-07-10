Friendly Aktie
WKN: 875857 / ISIN: JP3829200009
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10.07.2026 15:43:52
How Nigel Farage’s allies found a haven in crypto-friendly Montenegro
Reform UK figures have been deepening their presence in the Balkan country since 2023Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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