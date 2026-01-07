NXP Semiconductors Aktie
WKN DE: A1C5WJ / ISIN: NL0009538784
|
07.01.2026 22:39:49
How NXP Semiconductors Stock Gained 11.4% Last Month
Shares of NXP Semiconductors (NASDAQ: NXPI) rose 11.4% in December 2025, according to data from S&P Global Market Intelligence. The Dutch-American chipmaker started the month with a bang, rising 16.7% in the first three days. From there, the stock chart largely held on to its early gains.Many market watchers suggested that NXP investors were inspired by the latest dividend announcement, aiming to get into the stock before the record date on Dec. 10. However, I'm not so sure that this theory holds water. You see, there was nothing special or inspiring about that dividend announcement.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NXP Semiconductors N.V.
|
10:05
|S&P 500-Titel NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NXP Semiconductors von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.01.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
07.01.26
|Handel in New York: mittags Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
06.01.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Gute Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
|
06.01.26
|Börse New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Start steigen (finanzen.at)
|
02.01.26
|S&P 500-Wert NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NXP Semiconductors-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)