NXP Semiconductors Aktie

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WKN DE: A1C5WJ / ISIN: NL0009538784

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05.05.2026 03:15:45

How NXP Semiconductors Stock Soared 49% Last Month

Shares of NXP Semiconductors (NASDAQ: NXPI) rose 49.1% in April 2026, according to data from S&P Global Market Intelligence. The Dutch-American chipmaker beat Wall Street's estimates in last week's first-quarter report. According to management's guidance targets, its revenue growth is accelerating. That's a powerful combo, and the report sent NXP's stock soaring.Image source: The Motley Fool.Let's start with the basic numbers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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