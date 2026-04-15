VR Holdings Aktie
ISIN: US91829Q1004
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15.04.2026 11:00:11
How Older Adults Are Using VR to Counter Social Isolation
New tools tailored for use in senior living communities allow for shared experiences and social bonding.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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