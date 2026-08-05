Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
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05.08.2026 18:52:00
How Ozempic maker Novo Nordisk blew its lead in GLP-1 weight-loss drugs. Can Europe compete in the high-stakes global economy?
The Danish company developed the most lucrative new drug the world had ever seen. Then America’s Eli Lilly outmaneuvered it and took control of the diet-drug market.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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