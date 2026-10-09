Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
|
09.10.2026 08:57:19
How patients feel about AI in healthcare
How patients use AI in healthcare, and what it will take to earn their trust: findings from the 2026 Future Health Index.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
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Nachrichten zu Philips N.V.
|
28.07.26
|Philips-Aktie dennoch tiefrot: Optimistischer bei Margenziel (dpa-AFX)
|
28.07.26
|ROUNDUP/Rückzahlung US-Zölle: Philips erhöht Margenziel - Neugeschäft sinkt (dpa-AFX)
|
28.07.26
|AKTIE IM FOKUS: Philips-Aktie bricht ein - Auftragsentwicklung wird moniert (dpa-AFX)
|
27.07.26
|Ausblick: Philips stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: Philips präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Philips-Aktie legt zu: Philips startet besser als erwartet ins neue Geschäftsjahr (dpa-AFX)
|
05.05.26
|Ausblick: Philips legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Philips verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Philips N.V.
|09.10.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|25.06.26
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Philips Buy
|UBS AG
|28.10.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|Philips N.V.
|21,67
|0,05%
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